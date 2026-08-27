Beşiktaş Avrupa Ligi'nde! - Son Dakika
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde!

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 1-0 kaybetti ancak 3-0'lık ilk maçla Avrupa Ligi'ne yükseldi.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı.

Darius and Girenas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetti. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan yaptı. İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano geniş bir rotasyonla sahaya çıktı.

Trossard'ı Litvanya'ya getirmeyen Italiano, Orkun Kökçü, Oh, Rıdvan gibi isimleri yedeğe çekerken Vlahovic'e ilk kez onbirde yer verdi. Beşiktaş karşılaşmaya "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Kartal, Olaitan, İlhan, Vlahovic" onbiri ile başladı.

Kauno Zalgiris'in onbiri ise "Deividas, Aldayr, Joris, Rokas, Yukiyoshi, Ivan, Anthony, Nosa, Leo, Gabriel, Fabien" şeklinde oldu.

Mücadelede ilk atak Kauno'dan geldi. 17'nci dakikada Murillo'nun geri pasında araya giren Debeljuh Nübel'le karşı karşıya poziyonda topu auta vurdu. 32'nci dakikada İlhan Fakılı'nın ortasında kimse dokunamadığı top direkten döndü. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarının ilk pozisyonuna Beşiktaş girdi. 54'üncü dakikada Ouattara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic'in şutunu kaleci Deividas kurtarırken, dönen topu savunma uzaklaştırdı. 64'üncü dakikada Kauno Zalgiris 1-0 öne geçti. Savunmada Djalo'nun kaptırdığı topu kazanan Renan kaleci Nübel'in solundan çerçeveyi buldu ve Kauno'yu 1-0 öne geçirdi. Maç Kauno Zalgiris'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Avrupa Ligi'nin kura çekimi yarın Monako'da yapılacak. Kura çekimine başkan Serdal Adalı da katılacak.

Kaynak: DHA

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