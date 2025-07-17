Beşiktaş, Avusturya'da Son Maçında Kaybetti

YENİ sezonun çalışmalarını Avusturya 'da sürdüren Beşiktaş , dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasında Slovakya 2'nci Lig takımı Petrzalka'ya 2-1 mağlup oldu.

Kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya 2'nci Lig takımı Petrzalka ile karşılaştı. Beşiktaş, as futbolcuların kadroya alınmadığı maça; Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi ve Salih Uçan ilk 11'iyle çıktı.

İlk yarıda oldukça etkisiz oynayan siyah-beyazlılar, 10'uncu dakikada Bordac, 12'nci dakikada da Danek'in golleriyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla kapanırken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ikinci devreye Al-Musrati, Ernest Muci ve Jean Onana'yı alarak başladı. Değişikliklerden sonra biraz toparlanan Beşiktaş, 54'üncü dakikada Ernest Muci ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş, yarın öğlen Türkiye'ye dönecek.