Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden Cenk Tosun 'un 24'üncü dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael , Viktoria Plzen maçının 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, Boyd'un yerine Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi. Ismael, Mainz 05 karşısında; Ersin Destanoğlu- Necip Uysal , Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan , Gedson, Umut Meraş , Emirhan Delibaş, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'ni sahaya sürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında kazandı - Son Dakika

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