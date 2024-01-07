Beşiktaş Ayos, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi\'nde Sarıyer Belediyespor\'u 3-1 yendi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Sude Uzun, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova)
Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Karmen Aksoy, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Merve Tanıl, Aleyna Vence, Işıl Öz)
Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-22
Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
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