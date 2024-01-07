 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Ayos, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Ayos, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Ayos, kendi sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 25-19, 25-20, 22-25 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.

Beşiktaş Ayos, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi\'nde Sarıyer Belediyespor\'u 3-1 yendi
07.01.2024 - 15:47,
Abone Ol

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Sude Uzun, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova)

Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Karmen Aksoy, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Merve Tanıl, Aleyna Vence, Işıl Öz)

Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-22

Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beşiktaş, Vodafone, voleybol, Sarıyer, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Ayos, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:16:06. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Ayos, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement