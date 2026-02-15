Beşiktaş, Başakşehir\'i Deplasmanda Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaştığı ve 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'e karşı deplasmanda son 4 maçtır kaybetmiyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Kartal, söz konusu süreçte rakibini 1 kez mağlup ederken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Başakşehir deplasmanındaki son mağlubiyetini 2021-22 sezonunda 3-2'lik skorla almıştı. - İSTANBUL