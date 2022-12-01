Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de gelecek sezon 7+4 yabancı kuralının mutlaka uygulanması gerektiğini vurguladı. Ahmet Nur Çebi TFF'den ilginç bir talepte bulundu.
Beşiktaş Başkanı Çebi, gelecek sezon 7+4 kuralının uygulanmasını isteyerek "Bu sezon 8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak?" dedi
NTV Spor'daki habere göre; Beşiktaş, yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli vererek yerli kadrosunu Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirdi. Ahmet Nur Çebi, "Yerli futbolcular için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün" dedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye 'yabancı kuralı' teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler - Son Dakika