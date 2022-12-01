Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler

01.12.2022 17:00

Bu sezon yerli oyunculara yatırım yapan Beşiktaş'ta Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon yabancı oyuncu kuralının 7+4 olmasında ısrar ediyor. Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin'e yaklaşık 5 milyon euro bonservis ödediklerini belirten Çebi, TFF'ye teklifte bulunarak, "Yerli futbolcular için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün" ifadelerine yer verdi.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de gelecek sezon 7+4 yabancı kuralının mutlaka uygulanması gerektiğini vurguladı. Ahmet Nur Çebi TFF'den ilginç bir talepte bulundu.

"BİZ PLANLAMAYI YAPTIK"

Beşiktaş Başkanı Çebi, gelecek sezon 7+4 kuralının uygulanmasını isteyerek "Bu sezon 8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak?" dedi

"FEDERASYON ÖDEMEYİ YAPSIN"

NTV Spor'daki habere göre; Beşiktaş, yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli vererek yerli kadrosunu Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirdi. Ahmet Nur Çebi, "Yerli futbolcular için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün" dedi.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye 'yabancı kuralı' teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler - Son Dakika

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