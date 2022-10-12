Beşiktaş Başkanı Çebi'den babasına jest - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Başkanı Çebi'den babasına jest

12.10.2022 17:57

- Beşiktaş Başkanı Çebi'den babasına jest Karabük 1. Amatör Ligi bu sezon Yaşar Kaptan Çebi ismi ile oynanacak İş insanı Murat Orhan : "Yaşar Kaptan Çebi, Karabükspor'u batırıp da kaçanlardan değil, altyapılarından amatörlerine kadar destek verenlerdendir" Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı...

- Beşiktaş Başkanı Çebi'den babasına jest

Karabük 1. Amatör Ligi bu sezon Yaşar Kaptan Çebi ismi ile oynanacak

İş insanı Murat Orhan :

"Yaşar Kaptan Çebi, Karabük spor'u batırıp da kaçanlardan değil, altyapılarından amatörlerine kadar destek verenlerdendir"

KARABÜK - Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisi gibi spor aşığı olan Karabükspor kurucusu olan babası Yaşar Kaptan Çebi'ye jest yaparak, Karabük'te 2022-2023 sezonunda 1. Amatör Lig'in isim hakkını babasının adına tescilledi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen programda ile Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek olan 13 takımın fikstür çekimi de gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik ile kulüp temsilcileri ve iş insanı Murat Orhan katıldı.

ASKF Başkanı Çevik, ligin isminin Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi olarak tescil edildiğini belirterek, "Yaşar Kaptan Çebi başta olmak üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tayfun Çebi'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

İş insanı Murat Orhan da yeni sezonun takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaşar Kaptan Çebi'nin Karabükspor'un eski başkanlarından ve kurucusu olduğunu hatırlatan Orhan, "Kaptan Demir Çelik ailesi olarak hem ülke futboluna hem de Karabük'e hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Yarın da devam edecektir. Yaşar amca ve ailesi her zaman futbolun yanında oldu. Yerellerde olduğumuz gibi Türkiye Lig'inde de Yaşar beyin oğlu Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş kulübünün başkanı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bu ligin isimin Karabük ve Karabükspor'a emeği olan Yaşar Kaptan Çebi'nin ismini vermeyi düşündük. Federasyonumuzda ismi onayladı. İsim hakkı için 250 bin lira Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu hesabına yatırılmıştır" dedi.

Murat Orhan: "Yaşar Kaptan Çebi, Karabükspor'u batırıp da kaçanlardan değil, altyapılarından amatörlerine kadar destek verenlerdendir"

Karabükspor'un üst liglere çıkarken de alt liglere düşerken de gündemde olduğunu anımsatan Orhan, "Ülkenin en büyük tanıtımlarından biri spordur. Bundan dolayı biz her zaman sporun içindeyiz. Yaşar Kaptan Çebi, Karabükspor'u batırıp da kaçanlardan değil, Karabükspor'un altyapılarından amatörlerine kadar destek verenlerdendir. Bilindiği üzere Karabükspor çok büyük bir süreç yaşamıştır. Batırılma süreci her geçen gün ilmik ilmik dokunmuştur. Hepimiz olduğu gibi bizlerde üzülüyoruz. Ben Yaşar Kaptan Çebi'nin 30 yıllık çalışanıyım, biz her zaman için var olduk ama önümüze set grup duranlar oldu. Karabükspor'un batırılışı da bir senaryodur. Çizilmiş oynanmıştır. Dosyalar savcılıktadır. Adaletin er yada geç tecelli edeceğine inanıyorum. Valimize, Cumhuriyet Başsavcımıza, emniyet teşkilatımıza, Karabük'ün olan Karabükspor'un soruşturmasını hızlandırmalarını ve kimler ceza alacaksa onların gerekli cezaların verilmesini isteyenlerdenim" diye konuştu.

Murat Orhan, ayrıca tüm takımlara yeni sezonda başarılar dileyerek, Beşiktaş Başkanı Çebi'nin Karabük'e geldiğinden kendilerine ait haddehane sahasına spor tesisi inşa edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ASKF Başkanı tarafından Yaşar Kaptan Çebi adına plaket Murat Orhan'a takdim edildikten sonra fikstür çekimi yapıldı.

YORUMLAR
500
Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de fikstür çekimi yapıldı Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de fikstür çekimi yapıldı
Kaynak: İHA

Yaşar Kaptan Çebi, Murat Orhan, Beşiktaş, Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi'den babasına jest - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:39 Ev sahibinin usulsüz kira artışını kabul etmeyince iftiraya uğrayan kiracı tepki gösterdi: Biz bunun altından nasıl kalkarız
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:59:27. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Çebi'den babasına jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement