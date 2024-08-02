Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbol takımıyla bir araya geldi.

Turkcell Süper Kupa maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanını izleyen Hasan Arat, idmandan önce futbolculara hitaben konuşma yaptı.

Arat, teknik ekip ve futbolcularla yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray maçına hazır olduklarını belirten Hasan Arat, "Boğazın efendisi Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor. Taraftarımızın bu maça ilgisi çok yüksek. Güzel bir sezon başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Sezonun uzun olduğuna dikkati çeken Arat, "Buraya sadece Süper Kupa maçı için gelmedik. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız ihtiyaçlarını bize bildirdi. Bu çerçevede gidecek oyuncularımız var. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kulübe baktığınızda, altyapısından en fazla oyuncu bulunduran takım olarak Beşiktaş'ı görürsünüz. Bu hafta PSG'yi ziyaret ettim, buradaki gençlerin aktivitesinin farkındalar. Beşiktaş bununla gurur duysun." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in önderliğinde transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Arat, şöyle devam etti:

"Çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Kartal'a Allah hiçbir şekilde bir zarar görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin. Tesisler açısından da Çağlayan Tuğal arkadaşımız mükemmel çalışmalar yaptı. Stadın yenilenmesi ve tesisteki sahaların toparlanması konusunda Onur Göçmez ve Mete Vardar'ın katkıları oldu. Camiaya verdiğimiz sözlerin arkasındayız. İnşallah her şey iyi olur ve Allah bizi mahcup etmez."

Transfer müjdesi

Taraftara transfer müjdesi de veren Başkan Arat, "Bugün bir transferimizin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular bizim için önemli. Emirhan Topçu da bu sporculardan birisi. Kendisi ve annesi bizi çok istedi. Biz de onu istedik. Hocamız özellikle kendisini çok istedi." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hakkında da konuşan Hasan Arat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçimlerin çok adaylı olmasını her zaman istemiştik. Oylarla seçilen başkana saygı gösterilmelidir. Umarım Türkiye için iyi şeyler yapacaktır. Kendisiyle konuştum ve başarılar diledim. Süper Kupa maçıyla ilgili kamuoyuna önemli mesajlar vermesinin faydalı olacağını söyledim. Hakemlerimizin bu maçta adil bir yönetim sergileyeceğinden şüphem yok. Yeni federasyonun ilk sınavı olacak. İyi geçeceğine inanıyorum."

Arat, Süper Kupa maçına ilişkin primin yarın Hüseyin Yücel tarafından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

"Bomba gibi bir Beşiktaş geliyor"

Hüseyin Yücel de yapacakları transferlerle en kısa sürede eksikleri kapatacaklarını kaydetti.

Eksikleri bildiklerini vurgulayan Yücel, "Bunları tamamlayacağız. Çok ciddi çalışma yapıyoruz. Yeni sezona bomba gibi bir Beşiktaş geliyor. Yarın maçta TFF de ilk sınavına çıkıyor. Hep beraber göreceğiz. Kıran kırana bir maç olacak. Kupaya ulaşacağımızdan şüphem yok. İnşallah iyi olacak." diye konuştu.