Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbol takımıyla bir araya geldi. Arat, futbolculara hitaben konuşma yaparak Galatasaray maçına hazır olduklarını belirtti. Ayrıca transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bir transferin daha lisansının çıkacağını duyurdu. Başkan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

02.08.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbol takımıyla bir araya geldi.

Turkcell Süper Kupa maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanını izleyen Hasan Arat, idmandan önce futbolculara hitaben konuşma yaptı.

Arat, teknik ekip ve futbolcularla yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray maçına hazır olduklarını belirten Hasan Arat, "Boğazın efendisi Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor. Taraftarımızın bu maça ilgisi çok yüksek. Güzel bir sezon başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Sezonun uzun olduğuna dikkati çeken Arat, "Buraya sadece Süper Kupa maçı için gelmedik. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız ihtiyaçlarını bize bildirdi. Bu çerçevede gidecek oyuncularımız var. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kulübe baktığınızda, altyapısından en fazla oyuncu bulunduran takım olarak Beşiktaş'ı görürsünüz. Bu hafta PSG'yi ziyaret ettim, buradaki gençlerin aktivitesinin farkındalar. Beşiktaş bununla gurur duysun." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in önderliğinde transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Arat, şöyle devam etti:

"Çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Kartal'a Allah hiçbir şekilde bir zarar görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin. Tesisler açısından da Çağlayan Tuğal arkadaşımız mükemmel çalışmalar yaptı. Stadın yenilenmesi ve tesisteki sahaların toparlanması konusunda Onur Göçmez ve Mete Vardar'ın katkıları oldu. Camiaya verdiğimiz sözlerin arkasındayız. İnşallah her şey iyi olur ve Allah bizi mahcup etmez."

Transfer müjdesi

Taraftara transfer müjdesi de veren Başkan Arat, "Bugün bir transferimizin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular bizim için önemli. Emirhan Topçu da bu sporculardan birisi. Kendisi ve annesi bizi çok istedi. Biz de onu istedik. Hocamız özellikle kendisini çok istedi." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hakkında da konuşan Hasan Arat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçimlerin çok adaylı olmasını her zaman istemiştik. Oylarla seçilen başkana saygı gösterilmelidir. Umarım Türkiye için iyi şeyler yapacaktır. Kendisiyle konuştum ve başarılar diledim. Süper Kupa maçıyla ilgili kamuoyuna önemli mesajlar vermesinin faydalı olacağını söyledim. Hakemlerimizin bu maçta adil bir yönetim sergileyeceğinden şüphem yok. Yeni federasyonun ilk sınavı olacak. İyi geçeceğine inanıyorum."

Arat, Süper Kupa maçına ilişkin primin yarın Hüseyin Yücel tarafından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

"Bomba gibi bir Beşiktaş geliyor"

Hüseyin Yücel de yapacakları transferlerle en kısa sürede eksikleri kapatacaklarını kaydetti.

Eksikleri bildiklerini vurgulayan Yücel, "Bunları tamamlayacağız. Çok ciddi çalışma yapıyoruz. Yeni sezona bomba gibi bir Beşiktaş geliyor. Yarın maçta TFF de ilk sınavına çıkıyor. Hep beraber göreceğiz. Kıran kırana bir maç olacak. Kupaya ulaşacağımızdan şüphem yok. İnşallah iyi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Hasan Arat, Beşiktaş, Turkcell, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement