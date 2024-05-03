Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Kupa maratonu bitene kadar teknik direktörle resmi görüşme yapmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Kupa maratonu bitene kadar teknik direktörle resmi görüşme yapmayacağız

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Kupa maratonu bitene kadar teknik direktörle resmi görüşme yapmayacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, kupa maratonu bitene kadar resmi bir görüşme düşünmediklerini ve herkesle görüştüklerini belirtti. Yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda yüzde 50'lik bir oran olduğunu ifade eden Arat, Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunu ve doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun daha erken bir tarihte yapılması için kulüpler tarafından verilen imzaları ciddiye almak gerektiğini vurguladı.

03.05.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör tercihi için önlerinde zaman olduğunu ve kupa maratonu bitene kadar resmi bir görüşme düşünmediklerini söyledi.

Almanya dönüşünde basın mensuplarına İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Arat, Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin'le bir görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya, "Biz herkesle görüşüyoruz. Spesifik kişilere indirmeyin. Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupa aşamasına gelene kadar resmi bir görüşme düşünmüyoruz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan herkesle görüşüp bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş değişikliğe gitmek zorunda. Bu da teknik direktörün bize vizyon koymasıyla ilgili." cevabını verdi.

Yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda yüzde 50'lik bir oran olduğunu söyleyen Arat, "İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş hassas bir dönemden geçiyor. Taraftarlarımızın yönetim kuruluna inanmasını istiyorum. Vaziyet şubat ayındaki kadar sıkışık değil. Sezon başı olacağı için alternatiflerimiz daha fazla, zaman daha planlı. Şubatta, devre arasında kimse gelmek istemiyordu. Oyuncu ve teknik direktör için doğru zamanda çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunu kaydeden Arat, "Hedefimize koşarken yapmamız gereken çok iş var. Ciddi bir yapılanma içine gireceğiz. Bütün alternatifleri yan yana koyup değerlendireceğiz. Herkes üzerine düşeni bu aşamada yapıyor. Dortmund'da çalışmalarımızı yaptık. Beşiktaş ilk önce hedefine ulaşacak. Doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

"İmzaları küçümsememek lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun daha erken bir tarihte yapılması için kulüpler tarafından verilen imzalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Arat, şunları kaydetti:

"Beşiktaş her şeyden önce sözünü tutar. Beşiktaş, Kulüpler Birliğinde söz verdi, bu sözünü tuttu. Bunun demokratik ve samimi bir hareket olduğunu düşünüyorum. İmza verene de vermeyene de aynı saygıyla yaklaşmak lazım. Verilen imzaları ciddiye almak gerekiyor. Bu kadar kulüpten bu kadar imza veriliyorsa çok ciddiye almak lazım. İmzaları küçümsememek lazım. Beşiktaş olarak bulunduğumuz yer aynıdır. Çok adaylı bir seçim olsun. Kurullar seçilerek gelsin. Bu çok adaylı seçimi aynı zamanda proje yarışı olarak değerlendirmemiz lazım. Merkez Hakem Kurulu, Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı. Bunun çözülmesi lazım. Türkiye'de futbolu özendirecek ciddi hareketler içine girmek gerekiyor. Böyle demokratik istekler her zaman faydalıdır. Beşiktaş, adayların projeleri çerçevesinde listede ve kurullarda bulunmak isteyecektir. Biz de adaylar kimler diye değerlendireceğiz ve karar vereceğiz."

Almanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih- Real Madrid ve Borussia Dortmund- Paris Saint-Germain karşılaşmalarını izleyen Arat, "Yarı finaller bir şenlik. Münih'te çok güzel bir ortam vardı. Oradaki ziyaretimden dolayı Bayern Münih Başkanı geldi, sohbet ettik. Önemli görüşmeler yaptık. Sonra Dortmund'a geçtik. Orada da güzel bir maç oldu. Seyirci çok etkiliydi. Dortmund ve Münih'te seyircilerin katkısını izledim. Biz de bununla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yeni açıktaki geniş tarafa daha fazla seyirci alıp daha coşkulu olması için müracaatta bulunmuştuk. Kısa zamanda onun neticesini bekliyoruz. UEFA bu tip tribünlere izin veriyor. Onun dışında kulüpler ve UEFA yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Arat, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Kupa maratonu bitene kadar teknik direktörle resmi görüşme yapmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
14:15 1 Mayıs’ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:29 Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Kupa maratonu bitene kadar teknik direktörle resmi görüşme yapmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement