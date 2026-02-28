Beşiktaş Başkanı Taraftarla Bir Araya Geldi

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor karşılaşması öncesi taraftarlarla bir araya geldi ve mücadeleyi takip etmek için deplasman tribününe girdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor bugün saat 16.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte Kocaeli Stadyumu'na geldi. Deplasman tribünü önünde taraftarlarla fotoğraf çektiren Adalı, daha sonra siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tribüne geçti. Serdal Adalı'nın karşılaşmayı deplasman tribününden takip edeceği bildirildi.