Beşiktaş BOA Çanakkale\'yi Farklı Geçti

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Nihat Çetin, Anıl Veziroğlu, İsmail Bayram
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı 21, Elif Emirtekin 2, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 11, Başak Altunbey, Nisa Yalçın 10, Sıla Kaya 8
Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 9, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 12, Özge Özışık 4, Gizem Sezer 6, Meltem Yıldızhan 16, İlayda Güner 11, Whitcomb 8, Fasoula 15, Fraser 7, Toure 16
1. Periyot: 19-30
Devre: 32-57
3. Periyot: 52-79
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 107-61 mağlup etti.
