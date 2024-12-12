Beşiktaş Bodo\'da Karşılaşıyor

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacağı Bodo kenti, Norveç'in kuzeyinde kış aylarında gün ışığının çok kısa süre kendini gösterdiği bir bölgede yer alıyor.

Kuzey kutup dairesinin üst bölgesinde yer alan ve Nordland eyaletinin başkenti olan Bodo, kış aylarını neredeyse sürekli karanlıkta geçiriyor.

Gün ışığının birkaç saat kendini gösterdiği Bodo'da Türkiye'ye göre öğle vaktine denk gelen saatlerde hava tamamen kararıyor.

Kış aylarını karanlığın yanı sıra Kuzey Denizi'ne kıyısı olması ve çeşitli akıntılar nedeniyle rüzgarlı geçiren Bodo'da vatandaşların soğuk ve rüzgardan korunabilmesi, alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için en büyük caddenin bir bölümünün üstü kapatılmış durumda.

Bir yarım ada olarak Kuzey Denizi'ne açılan Bodo, sahil bölgesi olmasının avantajını yoğun balıkçılık faaliyetleriyle ciddi gelir elde ediyor.

Çeşitli kartal türlerine de ev sahipliği yapan Bodo'nun havaalanı, dünyanın en zorlu iniş yapılan havalimanlarından biri olarak gösteriliyor.