Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Hazır

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman kar yağışı altında yapıldı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan idmana siyah-beyazlı oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.