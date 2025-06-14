Beşiktaş, Borçlarla Mücadelede Yeni Yöntemler Arıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Borçlarla Mücadelede Yeni Yöntemler Arıyor

14.06.2025 16:26
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Başkan Serdal Adalı, borçlarını kapatmak için inşaat sektörü gibi çalışacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, borç yükünün çok fazla olduğunu ve sportif başarılarla bu borçların kapanamayacağını söyledi. Başkan Adalı, "İnşaat şirketi gibi çalışacağız. Rakiplerimiz 10 senedir yapıyor. Biz de yapacağız. Biz bir spor kulübüyüz. Tüm branşlarda başarılı olacağız ama rakiplerimizin yaptığını seyretmeyeceğiz" dedi.

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da divan üyelerinin konuşmasının ardından tekrar kürsüye gelerek açıklamalar yaptı.

"Bana göre tarihin en başarılı sermaye artırımı yapılmıştır"

Başkan Adalı, sermaye artırımı sürecinde başarılı olduklarını savunarak, "Sermaye artırımı 1 milyar 400 milyon TL para toplandı. Yaklaşık 32 milyon Euro civarında bankalara ödeme yaptık. Bu tarihimizdeki en büyük borç ödeme oldu. Hisse oranımızda Beşiktaş'ın cebinden 1 lira çıkmadan yüzde 51'den 71'e çıktı. Aradaki fark da 150 milyon Euro civarında bir hissemiz oldu. UEFA VE TFF kriterlerinde bu sermaye artırımı elimizi rahatlattı. Bunlar kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılan işlemler. Bunun neresi başarısız? Kulübün kaybettiği hiçbir şey yok. Belki de biz kendimizi düzgün anlatamıyoruz. Bana göre tarihin en başarılı sermaye artırımı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Tüm branşlarda başarılı olacağız ama rakiplerimizin yaptığını da seyretmeyeceğiz"

Beşiktaş'ın, Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasında açılan makasın ekonomik kaynaklı olduğunu belirten Serdal Adalı, "İnşaat şirketi gibi çalışacağız. 3 sene üst üste şampiyon da olsak, UEFA'yı da kazansak, forma da satsak bu borçları ödemenin maalesef imkanı yok. Rakiplerimiz 10 senedir yapıyor. Biz de yapacağız. Biz bir spor kulübüyüz. Tüm branşlarda başarılı olacağız ama rakiplerimizin yaptığını da seyretmeyeceğiz. Rakiplerimizle açılan makas maalesef ekonomik makas" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Borçlarla Mücadelede Yeni Yöntemler Arıyor - Son Dakika

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