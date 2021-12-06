Beşiktaş, Borussia Dortmund maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında yarın Borussia Dortmund'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını; 2'nci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ , TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında yarın TSİ 23.00'te Borussia Dortmund'a konuk olacak.