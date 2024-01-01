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Beşiktaş, Bruno Genesio ile anlaşmaya yakın - Son Dakika
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Beşiktaş, Bruno Genesio ile anlaşmaya yakın

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. Genesio'nun takımın başına geçmesi için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres'i kadrosuna katmak istediği ve Koray Günter ile de ilgilendiği ifade edildi.

Beşiktaş, Bruno Genesio ile anlaşmaya yakın
01.01.2024 - 16:13,
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Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında takımın başına 57 yaşındaki Fransız teknik adam Bruno Genesio'nun gelmesi bekleniyor.

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, yoğun bir şekilde teknik direktör çalışmalarına devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle görüşen Beşiktaş yönetiminde tercih Bruno Genesio'da ağır basıyor. 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Bruno Genesio'yu takımın başına getirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar olumlu yönde sürüyor. Takımı Bruno Genesio'ya emanet etmeye karar veren Siyah-beyazlı ekipte görüşmeleri de 2'nci başkan Hüseyin Yücel'in yürüteceği ifade edildi. Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 senelik anlaşma isteyen Bruno Genesio, yönetimden gelen 1.5 yıl artı 1 senelik teklifi de kabul etti. Ayrıca Siyah-beyazlılardan senelik 3.5 milyon Euro alacağı öğrenilen Genesio ile bu hafta içerisinde yapılacak son görüşmenin ardından deneyimli isimle temasların sonuçlanması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Siyah-beyazlıların başında olması hedefleniyor.

Son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'i çalıştıran Genesio, daha önce de Lyon ve Beijing Guoan takımlarında görev yaptı.

BEŞİKTAŞ'A İSPANYOL ORTA SAHA

Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmalar da sürüyor. Orta sahada Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlığı sonrasında o bölgeye takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, gözünü İspanya'ya çevirdi. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde. Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.

Öte yandan savunmaya da hamle yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le ilgileniyor. Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi. 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş, devre arasında girişmelere başlayacak.

Kaynak: DHA
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