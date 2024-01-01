 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Bruno Genesio'yu teknik direktör olarak açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Bruno Genesio'yu teknik direktör olarak açıklayacak

Beşiktaş'ın, Fransız teknik direktör Bruno Genesio'yu birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Genesio'yu cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında görmek istiyor. Genesio'nun, Beşiktaş ile 1.5+1 yıllık sözleşme yapması bekleniyor.

Beşiktaş, Bruno Genesio\'yu teknik direktör olarak açıklayacak
01.01.2024 - 11:30,
Abone Ol

Beşiktaş'ın, Fransız teknik direktör Bruno Genesio'yu birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Genesio'yu cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında görmek istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği isim hakkında çalışmaların sürdüğü Beşiktaş'ta bu arayışta sona gelindi. Ağırlığı yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı. Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

2015-2016/ 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020/ 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021/ 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kasımpaşa, Beşiktaş, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Bruno Genesio'yu teknik direktör olarak açıklayacak - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:59
İsrail-Hamas Savaşı 2024'e kadar devam edecek İsrail-Hamas Savaşı 2024'e kadar devam edecek
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:12:34. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Bruno Genesio'yu teknik direktör olarak açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement