Beşiktaş Deplasmanda Alanyaspor'la Karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş Deplasmanda Alanyaspor'la Karşılaşacak

Beşiktaş Deplasmanda Alanyaspor\'la Karşılaşacak

Beşiktaş, Alanyaspor ile ligde 18. randevusunu oynayacak. Hedef Avrupa kupalarına katılmak.

17.05.2025 11:05
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor ile 18. kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 15. sırada yer alıyor. Beşiktaş, 3. sıradaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılmak, Antalya temsilcisi ise ligde kalmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de 18. randevu

Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde 17 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncu-yeşilliler 3 kez sahadan galip ayrılırken 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Kartal, 34 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 18 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Antalya'da 4 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son 4 mücadelede galibiyet alamadı. Beşiktaş, bu süreçte Antalya temsilcisiyle 2 kez berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu. Kartal, Antalya'da son olarak 2019-2020 sezonunda oynadığı müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.

Ligde son 3 maçtır kazanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 33. haftada Hatayspor'u 5-1, 34. haftada Fenerbahçe'yi 1-0, 35. haftada ise Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sezon üst üste en fazla 4 hafta galibiyet alabilen Kartal, Alanyaspor'u yenmesi durumunda bu istatistiği tekrarlamış olacak.

Deplasmanda en çok beraberlik alan takım

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkarken 23 puan topladı. Siyah-beyazlılar 5 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı ve dış sahada en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkat çekiyor. Dış sahada oynadığı müsabakalarda 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 13 gol gördü.

Dış sahada en az gol yiyen ekip

Beşiktaş, 35 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 16 dış saha maçında kalesinde 13 gol görerek bu alanda en iyi istatistiğe sahip takım olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar 5 dış saha mücadelesinde de kalesini gole kapattı.

Kara Kartal'da 3 eksik

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Alex Oxlade Chamberlain, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Salih Uçan ile Ernest Muçi ve Elan Ricardo'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Kazak oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un ise Alanya deplasmanına götürülmesi beklenmiyor.

3 futbolcu kart sınırında

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, Antalya deplasmanında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbul'da oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında görev alamayacak.

Öte yandan Adana Demirspor maçında cezasını tamamlayan tecrübeli eldiven Mert Günok, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında 1 maç sonra formasına kavuşacak.

Mehmet Türkmen yönetecek

Alanyaspor - Beşiktaş arasındaki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Melih Kurt olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Deplasmanda Alanyaspor'la Karşılaşacak - Son Dakika

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