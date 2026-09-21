Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif'e 3-2 yenildi, bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı iyi sonuçlarla sezona başlayan Beşiktaş, deplasmanlarda kazanmakta zorlanıyor.

Sezona lig ve Avrupa'da arka arkaya 6 maçı kazanarak giren siyah-beyazlı futbol takımı, ilk milli araya Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetiyle gitti.

Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 maç oynayan Beşiktaş, çıktığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, mağlup olduğu maçların tamamına deplasmanda çıktı.

Kalesinde ilk kez 3 gol gördü

Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Diyarbakır ekibiyle oynadığı karşılaşmaya kadar 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleleri 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Ligde 6-2 kazandığı Çorum FK maçında 2 gole engel olamayan Beşiktaş, ligde dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşısında ise 3 kez topu ağlarında buldu.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon ise tüm kulvarlarda 9 golü engelleyemedi.

Üç mağlubiyet de deplasmanda

Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 kez yenilen Beşiktaş, söz konusu mağlubiyetleri "Dolmabahçe"den uzakta yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya takımı Kauno Zalgiris'e 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de Corendon Alanyaspor ile Amed Sportif Faaliyetlere mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sezon Danimarka ekibi Midtjylland, Çek takımı Hradec Kralove ve Fenerbahçe'yi de dış sahada geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tüm kulvarlarda 22 deplasman maçına çıkarken 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşamıştı.

İstanbul'da 7'de 7

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Yeni sezona iyi başladı

Siyah-beyazlı futbol takımı, son 5 sezonda ortaya konan olumsuz tablonun aksine 2026-2027 sezonuna yüksek perdeden giriş yaptı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kısa süre içinde yaptığı dokunuşlarla camiayı ve siyah-beyazlı taraftarları yeniden umutlandırdı.

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 13 maça çıkan Beşiktaş, 10 galibiyet alırken, 3 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri 26 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü.

Son 5 sezondaki olumsuz tablo değişecek mi?

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun ardından lig ve Avrupa kupalarında başarının uzağında kaldı.

Bu sezona futbol direktörü Önder Özen ve İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano işbirliğiyle giren siyah-beyazlılar, lig ve Avrupa kupalarında aldığı pozitif sonuçlarla taraftarını umutlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde üç tur atlayarak lig aşamasına yükselen Beşiktaş, ilk hafta maçında Olimpik Marsilya'yı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Ligde de ilk 6 haftada 4 galibiyeti, 2 yenilgisi bulunan siyah-beyazlılar, ilk sıradaki Amed Sportif Faaliyetleri ve ikinci basamakta bulunan aynı puanlı (13) Galatasaray'ı 1 puan geriden takip ediyor.

Savunmadan 5 gollük katkı

Bu sezon Beşiktaş'ın savunma oyuncularının skor katkısı da dikkati çekti.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun sisteminde rakibi önde karşılayan ve oyunun sık sık içinde aktif rol oynayan siyah-beyazlı savunma oyuncuları, takıma 5 gollük katkı verdi.

Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo 3, sol bek Rıdvan Yılmaz ve stoper Emirhan Topçu ise 1'er gol kaydetti.

Beşiktaş'ın "kanat"ları çalışıyor

Siyah-beyazlılarda hücumun iki kanadı da skor katkısıyla ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon kanat oyuncuları kaydettikleri 10 golle takımını sırtladı.

Siyah-beyazlı takımda sezona iyi başlayan Vaclav Cerny 4, genç futbolcu İlhan Fakılı 3, Leandro Trossard, Milot Rashica ve Ernest Poku da 1'er kez skor üretti.

Yeni transferler uyum sağladı

Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan oyuncular da performanslarıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Kaleci Alexander Nübel, oynanan 12 maçta da 90 dakika sahada kalırken, genç oyuncu İlhan Fakılı ve orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, tüm karşılaşmalarda görev yaptı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı, kaydettiği 3 golle de gelecek adına umut aşıladı.

Takıma geç katılan yıldız futbolcular Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku, gol yollarında katkı vermeye başlarken, yeni transferlerden Fabio Miretti de süre almaya başladı.

Sezonun ilk transferi Kassoum Ouattara ise Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda forma rekabetinde olacağının sinyalini verdi.

Beşiktaş'ta kaleci Doğan Alemdar ve stoper Ümit Akdağ da henüz siyah-beyazlı formayla tanışamadı.

"Dolmabahçe"de 7 maçlık ortalama 32 bin 844

Beşiktaş taraftarı, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan 7 maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

42 bin 684 kapasiteli Tüpraş Stadı'nda bu sezon 7 mücadeleye çıkan siyah-beyazlıları, taraftarı geç saatlere rağmen destekledi.

Alınan bilgilere göre ilk 7 maçta Tüpraş Stadı'nın ortalama seyirci sayısı ise 32 bin 844 oldu.

"Dolmabahçe"de oynanan maçlar ve seyirci sayıları şöyle:

Organizasyon Maç Skor Seyirci sayısı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Midtjylland 1-0 31 bin 471 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Hradec Kralove 1-0 32 bin 105 Trendyol Süper Lig Beşiktaş-Eyüpspor 1-0 30 bin 978 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Kauno Zalgiris 3-0 31 bin 741 Trendyol Süper Lig Beşiktaş-Arca Çorum FK 6-2 30 bin 237 Trendyol Süper Lig Beşiktaş-Erzurumspor FK 3-0 33 bin 510 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Olimpik Marsilya 4-1 39 bin 872

Kaynak: AA