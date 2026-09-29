Beşiktaş deplasmanı öncesi Emir Ortakaya, Kocaelispor\'un 12 puanı olduğunu söyledi

Beşiktaş deplasmanı öncesi Emir Ortakaya, Kocaelispor'un 12 puanı olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı 7. hafta maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü. Stoper Emir Ortakaya, 6 maçta 4 galibiyet ve 12 puan topladıklarını, taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin stoperi Emir Ortakaya, "Hem takımımız hakkında hem de kendi bireysel performansım hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İyi bir performans sergilediğime inanıyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. 6 maçın 4'ünü kazandık, 12 puanımız var. Umarım böyle devam eder. Hem takımım adına hem benim için çok güzel bir sene olur ve taraftarlarımızı çok mutlu ederiz" dedi.
Kaynak: İHA
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