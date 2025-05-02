Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla başladıkları idmanı taktiksel çalışmayla tamamladığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Derbi Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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