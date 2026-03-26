Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
Isınma koşularıyla başlayan idmanın minyatür kale maçların ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Derbi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
