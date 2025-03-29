Beşiktaş Derbide Galatasaray'ı Yendi

Stat: Tüpraş
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Muçi (Dk. 65 Semih Kılıçsoy), Rashica, Joao Mario (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva (Dk. 90+3 Salih Uçan)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 83 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Torreira (Dk. 83 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 71 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 62 Lemina), Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 23 Rafa Silva, Dk. 66 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45 Torreira (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Dk. 36 Frankowski (Galatasaray), Dk. 90+6 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 55 Svensson, Dk. 69 Masuaku, Dk. 90+2 Rashica (Beşiktaş), Dk. 69 Barış Alper Yılmaz, Dk. 87 Sanchez, Dk. 90+7 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.
46. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
66. dakikada Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.
79. dakikada hızlı gelişen atakta Joao Mario, sol kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Rashica'ya aktardı. Kosovalı kanat oyuncusunun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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