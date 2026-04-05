Beşiktaş Derbide Son Dakika Penaltısıyla Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla 52 puanda kalan siyah-beyazlı ekip 4. sıradaki yerini korudu.

Kadıköy'de 2 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Kadıköy'de 2 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilen Beşiktaş daha sonra oynadığı 2 maçta rakibine mağlup olmadı. Geçen sezon oynanan lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu sezonki Ziraat Türkiye Kupası maçında da sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.

Bu sezon derbi kazanamadı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.

Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.

Ersin Destanoğlu yıldızlaştı

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takım adına derbinin yıldızı oldu.

Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermeyen siyah-beyazlı kaleci, maç boyunca yaptığı kurtarışların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerde yakaladığı net fırsatlardaki müdahaleleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

Deplasmandaki yenilmezlik serisi bitti

Fenerbahçe derbisine kadar deplasmanda üst üste 11 maçta rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, bu sezonki 3. dış saha yenilgisini yaşadı.

Alanyaspor ve Göztepe'ye konuk olduğu maçlarda üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi Kadıköy'de son dakikada gelen penaltı golüyle sona erdi.

Murillo hastanelik oldu

Karşılaşmanın 36. dakikasında Archie Brown ile girdiği bir pozisyonda yüzüne darbe alan Amir Murillo, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıyı tamamlayan siyah-beyazlı oyuncu, devre arasında kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo'nun yerine 46. dakikada Gökhan Sazdağı oyuna girdi.

Ndidi cezalı duruma düştü

Derbinin 52. dakikasında sarı kart gören Wilfred Ndidi cezalı duruma düştü.

Eyüpspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da sarı kartını gören Beşiktaşlı futbolcu, cezası nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Bu arada Ndidi yaşadığı sakatlığın ardından 86. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.