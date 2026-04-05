Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Derbide Son Dakika Penaltısıyla Yenildi

05.04.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye derbide 90+11. dakikada yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla 52 puanda kalan siyah-beyazlı ekip 4. sıradaki yerini korudu.

Kadıköy'de 2 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Kadıköy'de 2 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilen Beşiktaş daha sonra oynadığı 2 maçta rakibine mağlup olmadı. Geçen sezon oynanan lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu sezonki Ziraat Türkiye Kupası maçında da sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.

Bu sezon derbi kazanamadı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.

Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.

Ersin Destanoğlu yıldızlaştı

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takım adına derbinin yıldızı oldu.

Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermeyen siyah-beyazlı kaleci, maç boyunca yaptığı kurtarışların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerde yakaladığı net fırsatlardaki müdahaleleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

Deplasmandaki yenilmezlik serisi bitti

Fenerbahçe derbisine kadar deplasmanda üst üste 11 maçta rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, bu sezonki 3. dış saha yenilgisini yaşadı.

Alanyaspor ve Göztepe'ye konuk olduğu maçlarda üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi Kadıköy'de son dakikada gelen penaltı golüyle sona erdi.

Murillo hastanelik oldu

Karşılaşmanın 36. dakikasında Archie Brown ile girdiği bir pozisyonda yüzüne darbe alan Amir Murillo, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıyı tamamlayan siyah-beyazlı oyuncu, devre arasında kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo'nun yerine 46. dakikada Gökhan Sazdağı oyuna girdi.

Ndidi cezalı duruma düştü

Derbinin 52. dakikasında sarı kart gören Wilfred Ndidi cezalı duruma düştü.

ikas Eyüpspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da sarı kartını gören Beşiktaşlı futbolcu, cezası nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Bu arada Ndidi yaşadığı sakatlığın ardından 86. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
İstanbul’un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
İstanbul'un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:54:48. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Derbide Son Dakika Penaltısıyla Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.