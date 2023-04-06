Fenerbahçe ile Kayserispor, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü zorlu maçta sistem değişikliğine gidiyor.
Beşiktaş derbisine 3'lü savunma dizilimiyle çıkan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine öne geçmesine rağmen 4-2 mağlup olmuştu. Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır hasar alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Kayserispor maçında 4'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.
Derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç, Fenerbahçe'nin antrenmanını ziyaret etmişti. Başkan, Jorge Jesus ile fotoğraf verirken ikilinin arkasında duran taktik tahtasındaki 4'lü savunma dizilimi dikkat çekmişti.
Son Dakika › Spor › Diziliş ayrıntıda gizliydi! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan yeni sistem geliyor - Son Dakika