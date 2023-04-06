Diziliş ayrıntıda gizliydi! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan yeni sistem geliyor - Son Dakika
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Diziliş ayrıntıda gizliydi! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan yeni sistem geliyor

06.04.2023 10:51

Beşiktaş derbisine 3'lü savunmayla çıkan ve 10 kişi rakibine Kadıköy'de 4-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus diziliş değişiyor. Portekizli hocanın, Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçına 4'lü savunmayla çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz gün Ali Koç'un Samandıra ziyaretinde Portekizli hoca ile verdiği fotoğrafta, arkalarında duran taktik tahtasındaki 4'lü sistem dikkatlerden kaçmamıştı.

Fenerbahçe ile Kayserispor, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü zorlu maçta sistem değişikliğine gidiyor.

JESUS, 4'LÜ SAVUNMAYA GEÇİYOR

Beşiktaş derbisine 3'lü savunma dizilimiyle çıkan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine öne geçmesine rağmen 4-2 mağlup olmuştu. Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır hasar alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Kayserispor maçında 4'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.

TAKTİK TAHTASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç, Fenerbahçe'nin antrenmanını ziyaret etmişti. Başkan, Jorge Jesus ile fotoğraf verirken ikilinin arkasında duran taktik tahtasındaki 4'lü savunma dizilimi dikkat çekmişti.

Fotoğraftaki detay Fenerbahçe'de olacakların habercisiydi! Jorge Jesus sistem değişiyor
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diziliş ayrıntıda gizliydi! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan yeni sistem geliyor - Son Dakika
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