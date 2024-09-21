Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Divan Kurulu, eski başkan dönemindeki harcamaları eleştirerek mali durumu değerlendirdi.

21.09.2024 12:16
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı başladı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Tevfik Yamantürk, eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan transfer harcamalarını eleştirdi.

Yamantürk, yönetimin eski oyuncularla yollarını ayırmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Futbolculara da hak veriyorum. Madem anlaşma var, anlaşmaya herkes uyacak. Yoksa anlaşma niye yapılıyor. Kendi paranı böyle rahat harcamazken sana emanet edilen parayı nasıl böyle harcar çekip gidersin ve hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam edersin. Böyle bir düzen yeryüzünde yok, Türkiye'de de yok. Türkiye'de olsa bile Beşiktaş'ta olmamalı. Rahatsız oluyorum, üzülüyorum, sıkılıyorum. Okul takımında oynatmayacağımız adamları o performansıyla Beşiktaş'a milyon avrolara aldılar." diye konuştu.

"Yapanın Allah korkusu olsa bunu yapmazdı"

Geçmiş dönemden kalan mali yükün Arat yönetimini zor durumda bıraktığını söyleyen Yamantürk, şunları kaydetti:

"Çekip gittiler ama faturayı camia ödüyor. Camia kan ağlıyor ama asıl faturayı 'Nasıl para bulacağız' diye yönetim ödüyor. İstanbulspor'dan alınan genç bir çocuk vardı, ismini bile hatırlamıyorum (Emrecan Uzunhan). Valerien Ismael'in antrenör olduğu Alanyaspor maçında, 3-0 galipken, faul yaptı. 'Bu gol olursa maç gider' dedim, gol oldu, atıldı. Maç gitti. 3-0'dan 3-3 olduğu için koskoca Beşiktaş'ın antrenörü Ismael kenardan hakeme bitir diye işaret ediyordu. Futbolcu ortada yok ama bu futbolcunun yarısına 2,5 milyon avro ödediler. Aklımızı test etmeyin. Biz deha değiliz ama aptal da değiliz. Kime para ödemek için bu parayı ödediniz. Kendi paranızla niye ödemiyorsunuz da Beşiktaş'ın parasıyla ödüyorsunuz. Böyle bir şeye hakkınız yok. Ondan sonra çekip gidiyorsunuz. Bunu evinizde yapsanız çocuklarınız, şirketinizde yapsanız çalışanlarınız izin vermez. Bu paraların peşine düşmeniz lazım dedim başkana. Gelip ibra ediyorlar. Salona kimin, nasıl girdiği belli değil. Kaldır eli, indir eli, ibra oluyorlar. Yok öyle bir yeryüzü düzeni. Kul sormazsa, Allah bizden sorar hesap sormuyoruz diye. Yapanın Allah korkusu olsa bunu yapmazdı."

Arat yönetiminin kendilerini sürekli bilgilendirdiğini söyleyen Yamantürk, "Yönetimle konuşabiliyoruz. Beşiktaş'ın menfaatlerini konuşuyoruz. Akıllı insanlarla konuşmak çok keyif veriyor insana. Öğreniyorsunuz, düşünüyorsunuz, düşünmeyi öğreniyorsunuz. Kendimi şanslı görüyorum. Futbol takımı iyi giderse biz de iyiyiz. Bu sene takım büyük keyif veriyor. Hüseyin Yücel, 'Abi bu sene şampiyon olur muyuz' dedi, inşallah büyük bir yol kazası geçirmezsek oluruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın borçlarıyla ilgili de konuşan Yamantürk, "Ben banka borcuna önem veririm. Diğer borçlar geçici borçlardır. Banka borçları önemlidir. Kapınıza gelirler, acımasızlardır. Banka borcu 100 milyon avro civarında. Bu Beşiktaş için problem değil. Bu para ödenir, gelirleri arttırmamız lazım. Kaan Bey, 'Ben sizin ne düşündüğünüzü anlıyorum. Sizin kafanızda daha düşük boylu bir takım olup bu takımla rekabet etmek lazım ama bu takımı kuracak scoutumuz yok. Şimdi bunu kurma aşamasındayız' dedi. Daha sonraki senelerde bu olacak. Çok ciddi bir scout ekibiyle dünyanın her yerinde futbolcu arayacağız diye ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Politika, istanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika

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