Beşiktaş-Eintracht Frankfurt Maç Kadroları

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Eintracht Frankfurt: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou, Ebimbe, Larsson, Dahoud, Marmoush, Matanovic, Götze
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