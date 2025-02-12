Beşiktaş, Ekvadorlu Arroyo ve Kolombiyalı Ricardo\'yu Kadrosuna Kattı

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BEŞİKTAŞ'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Keny Arroyo, " Çocukluk hayalim gerçek oluyor. Bu hayalimi büyük bir kulüpte gerçekleştirmiş olacağım. İlk maçıma çıkmayı heyecanla bekliyorum" dedi. Elan Ricardo ise, "Sahada yüzde yüzle oynayarak kupalar ve başarılar kazanmak için mücadele edeceğim" diye konuştu.

Beşiktaş'ta ara transferde kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Keny Arroyo ve Elan Ricardo katıldı.

KENNY ARROYO: ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLUYOR

İlk maçına çıkmayı heyecanla beklediğini ifade eden Keny Arroyo, "Çocukluk hayalim gerçek oluyor. Bu hayalimi büyük bir kulüpte gerçekleştirmiş olacağım. İlk maçıma çıkmayı heyecanla bekliyorum. Türk futbolu Ekvador futboluna benziyor. 10 numaralı formayı giymenin getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu durumdan korkmuyorum. 10 numarayı giymek bir keyif. Aldığım bu keyfi sahada performansımla göstereceğim. Türkiye'de defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olarak bu sertliğin üstesinden geleceğimi düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

ELAN RICARDO: KUPALAR VE BAŞARILAR KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini dile getiren Elan Ricardo ise, "Burada bulunmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Buraya başarılar kazanmaya geldim. Sahada en iyi şekilde mücadele edeceğim, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Orta saha oyuncusuyum. Hocam nerede bana ihtiyaç duyarsa orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini öğrendiğimde başka bir şey düşünmeme gerek kalmadı. Sahada yüzde yüzle oynayarak kupalar ve başarılar kazanmak için mücadele edeceğim. Buraya gelmeden önce de üst seviyede futbol oynadım. Beşiktaş forması giymek benim gelişimime çok katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Keny Arroyo ile Elan Ricardo, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile beraber kendilerini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladılar.