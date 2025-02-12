Beşiktaş, Ekvadorlu Arroyo ve Kolombiyalı Ricardo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Ekvadorlu Arroyo ve Kolombiyalı Ricardo'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Ekvadorlu Arroyo ve Kolombiyalı Ricardo\'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, ara transfer dönemi kapsamında 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo ile sözleşme imzaladı. Arroyo, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirtirken, Ricardo ise sahada maksimum çaba gösterip başarılar kazanmak için mücadele edeceğini söyledi.

12.02.2025 18:30  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BEŞİKTAŞ'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Keny Arroyo, "Çocukluk hayalim gerçek oluyor. Bu hayalimi büyük bir kulüpte gerçekleştirmiş olacağım. İlk maçıma çıkmayı heyecanla bekliyorum" dedi. Elan Ricardo ise, "Sahada yüzde yüzle oynayarak kupalar ve başarılar kazanmak için mücadele edeceğim" diye konuştu.

Beşiktaş'ta ara transferde kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Keny Arroyo ve Elan Ricardo katıldı.

KENNY ARROYO: ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLUYOR

İlk maçına çıkmayı heyecanla beklediğini ifade eden Keny Arroyo, "Çocukluk hayalim gerçek oluyor. Bu hayalimi büyük bir kulüpte gerçekleştirmiş olacağım. İlk maçıma çıkmayı heyecanla bekliyorum. Türk futbolu Ekvador futboluna benziyor. 10 numaralı formayı giymenin getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu durumdan korkmuyorum. 10 numarayı giymek bir keyif. Aldığım bu keyfi sahada performansımla göstereceğim. Türkiye'de defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olarak bu sertliğin üstesinden geleceğimi düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

ELAN RICARDO: KUPALAR VE BAŞARILAR KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini dile getiren Elan Ricardo ise, "Burada bulunmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Buraya başarılar kazanmaya geldim. Sahada en iyi şekilde mücadele edeceğim, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Orta saha oyuncusuyum. Hocam nerede bana ihtiyaç duyarsa orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini öğrendiğimde başka bir şey düşünmeme gerek kalmadı. Sahada yüzde yüzle oynayarak kupalar ve başarılar kazanmak için mücadele edeceğim. Buraya gelmeden önce de üst seviyede futbol oynadım. Beşiktaş forması giymek benim gelişimime çok katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Keny Arroyo ile Elan Ricardo, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile beraber kendilerini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladılar.

Kaynak: DHA

Transfer Dönemi, Maksimum, Çocukluk, Beşiktaş, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ekvadorlu Arroyo ve Kolombiyalı Ricardo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Ekvadorlu Arroyo ve Kolombiyalı Ricardo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.