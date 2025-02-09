Beşiktaş, Ekvadorlu Keny Arroyo ile Sözleşme İmzaladı

BEŞİKTAŞ, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.
Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
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