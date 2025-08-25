KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlılar, Malili santrafor oyuncusu El Bilal Toure için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Atalanta'da forma giyen golcü futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek
Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterien El Bilal Toure'nin, Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
