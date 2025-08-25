KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
25.08.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, yeni sezon transferleri kapsamında Malili futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kiralanması için Atalanta ile görüşmelere başladığını duyurdu. Toure, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, Malili santrafor oyuncusu El Bilal Toure için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

İSTANBUL'A GELİYOR

Atalanta'da forma giyen golcü futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterien El Bilal Toure'nin, Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234:
    bu uçak zor gelir baya eski 2 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Yaw arkadaş ilk yarı bitecek neredeyse hala transfer. Bu adamları kampa niye yetismediniz avrupadan elenincemi transferler yapılacak ligte 15 puan fark yiyincemi transferle yapılacak niye etken almıyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası
Mardin’de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi Sebebi şoke etti İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti
Milyonlarca memura güzel haber Ödenekler artırıldı Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
NASA’nın uzay aracı ’yıldız tozu’ getirdi NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi
Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı
Beşiktaş’ta ayrılık 1. Lig’e gitti Beşiktaş'ta ayrılık! 1. Lig'e gitti
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi
37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi
Mavi Vatan’ın koruyucuları İstanbul’u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
Volkan Demirel’den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

13:08
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran
11:24
İsrail savaş uçakları Gazze’de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 13:50:32. #7.13#
SON DAKİKA: KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.