Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.
Ricardo'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına "Kartal" hareketi yaparak poz veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Karşıladı - Son Dakika
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