Beşiktaş ile Demba Ba arasında sürpriz iş birliği! - Son Dakika
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Beşiktaş ile Demba Ba arasında sürpriz iş birliği!

25.03.2023 17:20

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba'nın sahibi olduğu Senegal takımı Amitie FC ile ön protokol anlaşması imzaladı. Böylelikle Kara Kartal, tecrübe kazanmasını istediği gençleri Demba Ba'nın kulübüne gönderecek.

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba, eski kulübüyle iş birliğine imza atacak. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amitie FC ile ön protokol imzaladı.

Beşiktaş ve eski futbolcusu Demba Ba, iş birliği anlaşması imzaladı

GENÇLER, DEMBA BA'NIN KULÜBÜNE GİDECEK

Anlaşmaya göre, Beşiktaş tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amitie FC'ye yönlendirecek. Ayrıca Demba Ba'nın sahip olduğu kulüpte ön plana çıkan oyunculardaki transfer önceliği Beşiktaş'ta olacak.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Senegalli forvet, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Ba, 2019-20 sezonunda ise Başakşehir'le şampiyonluk kupası kaldırdı.

YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Demba Ba arasında sürpriz iş birliği! - Son Dakika
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