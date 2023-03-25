Kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba, eski kulübüyle iş birliğine imza atacak. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amitie FC ile ön protokol imzaladı.
Anlaşmaya göre, Beşiktaş tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amitie FC'ye yönlendirecek. Ayrıca Demba Ba'nın sahip olduğu kulüpte ön plana çıkan oyunculardaki transfer önceliği Beşiktaş'ta olacak.
Senegalli forvet, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Ba, 2019-20 sezonunda ise Başakşehir'le şampiyonluk kupası kaldırdı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ile Demba Ba arasında sürpriz iş birliği! - Son Dakika