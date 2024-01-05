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Beşiktaş, evindeki son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Beşiktaş, evindeki son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek evindeki son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı alınan mağlubiyetlerle kötü performans sergileyen Beşiktaş, iç sahadaki son maçlarında galibiyet elde edemedi.

Beşiktaş, evindeki son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı
05.01.2024 - 22:07,  Güncelleme: 22:11
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Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş, evinde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda mücadele ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlıların, son haftalarda evinde ortaya koyduğu kötü performans da devam etti. Kartal, Kasımpaşa yenilgisiyle birlikte iç sahada oynadığı son 3 maçı da kaybetti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye, 17. haftada Corendon Alanyaspor'a ve son olarak da Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorlarla kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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