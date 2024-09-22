Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Yendi

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Rashica (Dk. 90+10 Onur Bulut), Rafa Silva (Dk. 90+4 Emirhan Topçu), Joao Mario, Immobile (Dk. 90+4 Onana)

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 72 Umut Meraş), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 68 Halil Akbunar), Midtsjö, Saiz (Dk. 68 Shelvey), Ahmed Kutucu (Dk. 81 Ampem), Thiam

Goller: Dk. 20 Rashica, Dk. 90+3 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 64 Emre Akbaba (Penaltıdan) (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Robin Yalçın, Dk. 87 Midtsjö, Dk. 90 Thiam, Dk. 90+9 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90 Masuaku (Beşiktaş)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

54. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı.

57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Rafa Silva, altıpas çizgisi önünde topa topuğuyla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

58. dakikada kontratak şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sağ kanattan ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Eyüpspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1.

79. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında Rashica'nın müdahalesi sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Thiam, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, topu çeldi.

90+3. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabaka, siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.