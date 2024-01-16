Kara Kartal\'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor\'u kupadan eledi

"Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası"

Bahçeli\'den, Livaneli ve İmamoğlu\'na ağır mı ağır sözler

SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı

Süper Lig devi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.

SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI

Maça oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

CENK PENALTIDAN ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran siyah-beyazlılar 36. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

İlk 45 dakikanın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

CENK TOSUN YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda da baskısını sürdüren siyah-beyazlılar, yine Cenk tosun'un attığı golle durumu 3-0 yaptı.

REBIC FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında savunmada hata yapan Eyüpspor topu Tayfur'a kaptırdı. Tayfur'un pasında topla buluşan Ante Rebic durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

BEŞİKTAŞ TURLADI

Turnuvaya 5. turda katılan Beşiktaş Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.