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Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi - Son Dakika
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Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

16.01.2024 - 22:48,  Güncelleme: 23:25
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Süper Lig devi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.

SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI

Maça oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

CENK PENALTIDAN ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran siyah-beyazlılar 36. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

İLK YARI 2-0 BİTTİ

İlk 45 dakikanın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

CENK TOSUN YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda da baskısını sürdüren siyah-beyazlılar, yine Cenk tosun'un attığı golle durumu 3-0 yaptı.

Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

REBIC FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında savunmada hata yapan Eyüpspor topu Tayfur'a kaptırdı. Tayfur'un pasında topla buluşan Ante Rebic durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

BEŞİKTAŞ TURLADI

Turnuvaya 5. turda katılan Beşiktaş Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Kara Kartal\'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor\'u kupadan eledi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi - Son Dakika
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