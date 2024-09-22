Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Etti

Van Bronckhorst kadroda değişiklik yapmadı, taraftarlar Narin Güran'ı unutmadı.

22.09.2024 20:47
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye değişiklik yapmadan çıkan Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku ile kurdu.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ile Ciro Immobile'yi oynattı.

İki isim sınırda

Beşiktaş'ta iki oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Al Musrati ve Masuaku, Eyüpspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Al Musrati; Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görürken, Masuaku da Samsunpor, Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Narin Güran unutulmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: AA

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