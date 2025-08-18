Beşiktaş, Eyüpspor'u Son Dakikada Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Eyüpspor'u Son Dakikada Yendi

18.08.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solskjaer, galibiyeti hak ettiklerini ve takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Takımımı çok beğendim. Şans yarattık ve son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyumö dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Harika bir kazanma şekli oldu. Son dakika gelen golle kazanmak her zaman harikadır. Takımım çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Takımımı çok beğendim. Şans yarattık ve son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyum" açıklamasında bulundu.

Transfer döneminde yönetimin oyuncu getirmek için emek verdiğinin altını çizen Solskjaer, "Kulüp yeni transferler getirmek için çalışıyor. Muçi sakatlandı. Hücum anlamında da güç kaybettik. Kulüp yeni oyuncular getirmek için çalışıyor. 2-3 hafta var transferlerin kapanmasına. Kulübümüz iyi istek gösteriyor. Geçen sezona göre iyi kadromuz var" dedi.

'NDİDİ HARİKA BİR OYUNCU'

Solskjaer, Ndidi hakkında yaptığı yorumda ise, "Harika bir oyuncu ve karakter. Premier Lig'de en iyi top çalan oyuncu. İstatikleri yukardaydı. Top kapma konusunda ekstra iyi. Orkun'a ve diğer oyuncuların fark yaratmasını sağlıyor. Ben Manchester United'ta ona karşı oynadım ve çok maç kaybettim. Ondan çok memnunum. Kendini geliştiriyor ve ilk maçıydı. Belki bu yüzden tansiyonu yüksekti. Kendisi çok güçlü ve katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'DAHA İYİ KONTROL SAĞLAMAMIZ LAZIM'

Ön alan baskısına dikkat çeken Norveçli teknik adam, "Önde baskı yapmak çok önemli ve baskı ile yaklaşınca gole yakın oluyorsunuz. Takımım bunu iyi yaptı. Hızlı ve tempolu hücumda yapmalıyız. Daha iyi kontrol sağlamalıyız. Şimdi Tammy var. Ona da fırsat yaratmamız lazım. Yeni getireceğimiz oyuncularla da güçleneceğiz" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞAN BEŞİKTAŞ VARDI'

Taraftara seslenen Ole Gunnar Solskjaer, "Destek vermemiz çok önemli. Şunu hatırlamamız lazım. 2-3 yıl önce neredeydi Beşiktaş. Ben bugünkü oyunu beğendim. Savaşan bir takım vardı. Taraftarında bunu görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Topun oyunda az kalması hakkında konuşan Norveçli teknik direktör, " Türkiye'ye hoş geldiniz. Topun en az 60 dakika kalması lazım. Burada bu çılgınca. Antrenmanlarda oyuncu yerdeyken çalışmaya devam ediyoruz. 50 dakika asla yeterli değil. Dediğim gibi oyuncularımın yatmaları ve kendilerini yere bırakmaları yasak. Daima devam etmeleri lazım. Benim değerlerim bu şekilde" açıklamasını yaptı.

'BENİM KARİYERİM SON DAKİKA ATILAN GOLLERLE ŞEKİLLENDİ'

Duran toplarda daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Çok fazla duran topa çalışıyoruz. Hem ofansif hem defansif olarak. Defansif olarak kötüydük. Çok kolay bir gol yedik. Ofansif olarak da iyi değildik. Duran toplarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Galatasaray geçen sezon duran toptan 20-25 tane gol attı. Kazanamıyorsanız duran top kazanın. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncu profillerine bakınca daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burnu mu kırılacak önemli değil. Fedakarlık göstermemiz gerekiyor. Benim kariyerim son dakika atılan gollerle şekillendi. Bunun önemini biliyorum.geçen sene ve oyuncu kalitesi hakkında gelişmemiz lazım fedakarlık göstermeleri lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Eyüpspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor'u Son Dakikada Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

00:37
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale’den sevindiren haber
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale'den sevindiren haber
16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 01:29:33. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Eyüpspor'u Son Dakikada Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.