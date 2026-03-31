Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
