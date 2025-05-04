Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, Ülker Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, takım otobüsüyle mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin Stada Girdi - Son Dakika
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