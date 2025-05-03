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Beşiktaş Fenerbahçe Derbisine Hazır

Beşiktaş Fenerbahçe Derbisine Hazır

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde hata yapmadan Süper Lig'de 3. bitirme hedefini sürdürmek istiyor.

03.05.2025 12:19
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Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisini kayıpsız geçerek Süper Lig'i 3. bitirme hedefinde hata yapmak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile derbi müsabakasına çıkacak. Ligde 31 maçta 52 puan toplayan siyah-beyazlılar, sezonu 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor. Solskjaer'in öğrencileri zorlu derbi müsabakasını kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş savunmasındaki eksikler dikkat çekiyor

Siyah-beyazlıların savunma tandemindeki eksikler, Fenerbahçe ile oynanacak derbi müsabakası öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Kartal'da sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine bugün yapılacak son antrenmandan sonra karar verilecek.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi ise derbide formasından uzak kalacak.

Cezası biten Arthur Masuaku dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde 11'deki yerini alacak. Demokratik Kongolu futbolcu, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Atakaş Hatayspor'a karşı forma giyememişti.

5 futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kadıköy'de son 5 maçın 3'ünde puan aldı

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi mücadelesinin 3'ünde sahadan puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan itibaren Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 mağlubiyet yaşadı. Kartal, söz konusu süreçte Ülker Stadyumu'nda rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Solskjaer, ilk Fenerbahçe derbisine çıkacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavına çıkacak. Siyah-beyazlıların başına 19 Ocak 2025'te geçen Norveçli teknik adam, Türkiye'de çıktığı ilk derbi maçında Galatasaray karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. 52 yaşındaki teknik direktör, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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