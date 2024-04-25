Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı derbi galibiyeti almak istiyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı derbi galibiyeti almak istiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe\'ye karşı derbi galibiyeti almak istiyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz derbi galibiyeti alamayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçta 3 puan alarak 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

25.04.2024 12:33
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz derbi galibiyeti alamayan Beşiktaş, bu hasretine Fenerbahçe karşısında son vermek istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, bu müsabakada elde edeceği 3 puanla 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray'a bu kez evinde 1-0 yenildi.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, kötü geçen sezonun ardından taraftarına derbi galibiyeti hediye edebilmek için Fenerbahçe karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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