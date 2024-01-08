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Beşiktaş, Fernando Santos için imza töreni düzenleyecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Fernando Santos için imza töreni düzenleyecek

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Fernando Santos için yarın imza töreni düzenleyecek. Portekizli teknik adam, İstanbul'a gelerek Tüpraş Stadyumu'nda Başkan Hasan Arat'ın da katılacağı törende sözleşme imzalayacak. İmza töreni canlı olarak İngilizce ve Portekizce çevirilerle yayınlanacak. Törenin ardından Santos, takımın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçı izlemek için özel uçakla Rize'ye gidecek.

Beşiktaş, Fernando Santos için imza töreni düzenleyecek
08.01.2024 - 15:43,
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Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Fernando Santos için yarın imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün 20.30'da yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelecek Portekizli teknik adam, yarın 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Başkan Hasan Arat'ın da katılacağı törende sözleşme imzalayacak.

Daha sonra Santos ve ekibine Beşiktaş Müzesi'ni gezdirecek başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

İmza töreni İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.

Fernando Santos, imza töreninin ardından siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçakla Rize'ye gidecek.

Kaynak: AA
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