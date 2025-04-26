Beşiktaş Fibabanka 13. Galibiyetini Aldı

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 4, Needham 10, Mathews 15, Terry 10, Sleva 18, Allman 1, Plavsic 8, Yiğit Arslan 4, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 2

Manisa Basket Divissa: Chiozza 16, Buğra Çal 8, Besson 8, Thomas 8, Lual-Acuil 17, Mehmet Yağmur, Elmore, White 17, Yunus Emre Sonsırma 6

1. periyot: 24-20

Devre: 43-44

3. periyot: 59-65

Beş faulle çıkan: 36.26 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 82-80 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, üst üste 13'üncü, toplamda ise 22'nci galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 19. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.