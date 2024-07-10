Beşiktaş, FIFA\'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı

Spor

Beşiktaş, sözleşmesini feshederek gönderdiği eski futbolcusu Tyler Boyd ile ilgili FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan dosyanın kapatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Boyd'a toplamda 1 milyon 37 bin 525 euro tazminat ödedi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Temmuz 2019'da 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı. ABD'li futbolcu iki kez de kiralık gönderilmişti.