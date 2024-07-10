Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı - Son Dakika
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Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı

Beşiktaş, FIFA\'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı

Beşiktaş, sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı eski futbolcusu Tyler Boyd ile ilgili FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan dosyanın 1 milyon 37 bin 525 euro ödenerek kapatıldığını açıkladı. Boyd, 2019'da 2,4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

10.07.2024 18:59
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Beşiktaş, sözleşmesini feshederek gönderdiği eski futbolcusu Tyler Boyd ile ilgili FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan dosyanın kapatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Boyd'a toplamda 1 milyon 37 bin 525 euro tazminat ödedi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Temmuz 2019'da 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı. ABD'li futbolcu iki kez de kiralık gönderilmişti.

Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ramazan Ertaş: Canım ülkemin paraları nasıl da elin jonnysine gidiyor ?? 15 2 Yanıtla
    Gregor Samsa: Gitmese sanki vatandaşın cebine girecekti o para boşver. 0 0
  • Mehmet Beyyy: Hahahah klasik Beşiktaş ben hariç herkese borcu var ?? :) 9 4 Yanıtla
  • Ankara null: abubakar yenisini acar.. 7 4 Yanıtla
    Depechs Modes: yaprağı açar 2 1 ferhat eser: Depechs ona yaprak deme kuduruyor :)) 1 1
  • ferhat eser: fulyadaki ikiz plazaları satmanın zamanı geldi artık 2 sine 3 milyar dolar veren varsa hemen satın 4-5 tane dünyayı yerinden oynatacak yıldız transferi yapın geri kalanıylada borç ödeyin rahat bir nefes alalım 1 2 Yanıtla
    Ankara null: ferhat eser e montaj yapin bunu.. TİNERİ BİRAK 3 1
  • Sacha Boey: memiktasım soyuluyor 0 1 Yanıtla

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