Ceyhun Kazancı'dan şampiyonluk mücadelesinde Valerien Ismael'e güvenoyu Açıklaması

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı takımın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına inandığını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında sezonun ilk 7 haftalık bölümünü değerlendiren Kazancı, "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. 7 maç oynandı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetimiz var. Son maçtan bizler de oyuncular da hoca da tatmin olmadı. 'Oyunu domine etmeyen, kontraataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım' deniyor ama rakamlar böyle söylemiyor." dedi.

Yeni bir kadro kurduklarını hatırlatan Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 oyuncu geldi. Maçların içinde bazı bölümlerde oyunun kontrolünü kaybetmek, istenildiği gibi oynayamamak olağan şeyler. Sistemimiz kolay bir sistem değil. Hoca yoğun baskıyla oynamaya çalışan bir takım haline getirmeye çalışıyor. Birbirini tamamlayan, alternatifli bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz. Başkanımızın 'Şampiyon olacağız ve Ismael'le kazanacağız' şeklinde bir açıklaması var. Onun sözlerine itibar edelim. Tamamen kenetlenmiş durumdayız. Gelişerek devam edeceğiz. Kısa vadede bu takım çok iyi olacak. Tek ihtiyacımız birlik olmak, kenetlenmek. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var."

Yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerine dikkati çeken Kazancı, "Yeniden yapılanma sürecinde 9 Türk 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Toplam maaşları 23,5 milyon avroydu. Böyle bir maaş yükü azalmış oldu. Bunların yerine 7 yabancı, 5 Türk transfer edildi. Bunların yanında 2 tane altyapımıza transfer ettiğimiz oyuncularımız var. Bu oyunculara 13,5 milyon avro maaş verildi. 10 milyon avroluk bir azalma söz konusu. Kadro dışı kalan, daha önceki teknik direktörlerin de kullanmadığı oyuncular vardı. Maliyetleri 6 milyon 750 bin avroydu. Bu oyunculardan sadece bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde top oynamakta. Teknik olarak verilen kararın yanlış olmadığını gösteriyor bu durum." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada tamamen şampiyonluğa odaklanmış, bunu kazanacak bir ekip var"

Beşiktaş'ın küçülmeye gitmediğini vurgulayan Kazancı, "Son 5 yılda vergiler dahil 90 milyon avrodan 45 milyon avrolara çekilmiş bir ekonomiden bahsedebiliriz. Bu bir küçülme değil bir optimizasyon. Buna devam edeceğiz. Türkiye'nin şartları, dünyanın ekonomik şartları belirleyici. Bunları yaparken kaliteden ödün vermeyeceğiz. Aldığımız oyuncular özelinde bunu söylememiz mümkün. Maliyetleri azaltarak, kaliteden ödün vermeden bunu yaptık. Biz doğru yoldayız, tek ihtiyacımız destek. 'Bizi eleştirmeyin' demiyoruz, burada tamamen şampiyonluğa odaklanmış, bunu kazanacak bir ekip var. Tek istek ve beklentimiz taraftarlarımızın desteği. Transferde de taraftarlarımızın büyük emeği ve desteği vardı. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatırken bize çok destek oldular. İyi sonuçlar gelecek, sezonun sonunda aklımızdaki tek soru şampiyonluğu nasıl kutlayacağımız olacak." şeklinde konuştu.

Geçen sezon göreve başlayan Ismael ile birlikte transfer ve yapılanma konusunda erken çalışmaya başladıklarını belirten Kazancı, şunları söyledi:

"Hoca bize isimler vermedi, rakamlar verdi. Atletizme uygun, Türkiye ligindeki tempo düşüklüğünü yukarı çekebilecek, atletik olarak hazır oyuncuları takıma katmak için lig boyunca çalışma yaptık. Yaz aylarında da buna yoğun şekilde devam ettik. Scout ekibimizin çalışmaları vardı. Scout deyince genç oyuncuların bulunması akıllara geliyor ama takım yapısına en uygun oyuncuları bulmak en önemlisi. Neredeyse her mevkide birinci ya da ikinci tercihlerimizi alabildik. Hocamız memnun, bizler memnunuz. Taraftarlarımızın nezdinde de önemli transferler yaptığımız kanaatindeyiz. Son maçı kazansak milli araya lider girecektik." ifadelerini kullandı.

Kazancı, milli aradan sonra da başarılı olarak planladıkları sezon sonu şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarını anlatarak, "Geçen sezondan beri kimlere ihtiyacımız var konularına çok iyi çalıştık. Bir oyuncuyu transfer ederken karakterlerine, aile yapılarına bakmak çok kritik. Hocayla onların beklentilerini bir araya getirmek son derece önemli. Bazı oyuncular kesinlikle gitmezken Alex Teixeira kontratı devam etmesine rağmen alacaklarını bırakarak takımdan ayrıldı. Takımın bir parçası olmak her şeyden önemli. Mevcut kadromuzda tamamen böyle oyuncular olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ceyhun Kazancı, Ismael'in planları arasında yer almamasına rağmen Tyler Boyd'un takımdan ayrılmak istemediğini kaydetti.

"Hiç kimse buraya son tercihi olarak gelmedi. Birçok teklif varken Beşiktaş'ı tercih ettiler"

Transferde tek konunun maddiyat olmadığını anlatan Kazancı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Oyuncunun uygun fiyatta olması tek kriter değildi bizim için. Onlar için de değildi. Her iki tarafın birbirini ikna etmesi lazım. Bizim ikna olmadığımız durumlar da oldu. Onların Beşiktaş'a bakışı, neleri ön plana aldıkları bizim için belirleyici oldu. Bizi tatmin etmeyen, o şevki görmediğimiz oyuncular da oldu bu süreçte. Oyuncunun kulüpten beklentileri, takım, oynadığı yapı gibi konulara dikkat ettik. Riski minimize etmek adına bunu yaptık. Weghorst ile görüşmemize eşinin hamileliği sebebiyle doktor da dahil oldu."

Sadece oyuncular üzerinden çalışmadıklarını belirten Kazancı, "Aileleri de bu ailenin bir parçası oluyor. Çocuklarının okul seçiminden tutun yaşayacakları eve kadar her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Doğum da bizim doğumumuz, okulları da bizim okulumuz. Onların mutluluğu sahaya yansır. Bu, kaprisleri cevaplamak değil. Bu kaprisi yapmayan oyuncuları bünyemize kattık. Bizi çok zorlayan bir transfer olduğunu söyleyemem. Burayı anlatınca, burayı görünce, doğru bilgi aldıklarında neden gelmek istemesinler. Hiç kimse buraya son tercihi olarak gelmedi. Birçok teklif varken Beşiktaş'ı tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

De Souza'nın ayrılık açıklaması

Josef de Souza'nın MKE Ankaragücü maçı sonrasında sezon sonunda Türkiye'den ayrılma kararı ile ilgili konuşan Kazancı, "Josef saha içinde de dışında da duygularıyla hareket eden bir insan. Uğradığı haksızlıktan mutsuzdu. Bunu kulübe, lige, ülkeye tamamen ithaf etmiyor. Bir mutsuzluğu olduğu kesin. Performansı ve düşünceleri değişir. Kaptanımız ve saha dışında da çok önemli isimlerden biri. Uzun yıllar burada kalacağını ümit ediyorum, böyle olması için de kendisiyle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı sınırıyla ilgili zorluk yaşadıklarını vurgulayan Kazancı, "Ne kadar düşünürsem düşüneyim faydasını bulamıyorum. Kişisel olarak Türk futboluna katkı sağladığı kanaatinde değilim. İyi olan sahada olsun isterim. Serbest olduğu dönemde son derece iyi futbolcuların çıktığını ve hali hazırda Avrupa'da oynadıklarını biliyoruz. Rekabetin ön planda olmasını getireceği için yabancı oyuncunun serbest olması kanaatindeyim." şeklinde görüş belirtti.

"Kuralların herkese eşit uygulanması isteğindeyiz"

Hakem hataları ile ilgili konuşan Ceyhun Kazancı, "Başkanımız ve yöneticilerimiz en doğru tepkileri gösterdi. Biz işin psikolojik tarafını yorumlayabiliriz. Tabii ki rahatsızız. Bir çifte standart olduğu görüşü maalesef hakim oluyor hem bizde hem taraftarlarda hem futbolcularımızda. Bazı kuralların başka maçlarda bize anlatıldığı gibi uygulanmadığını görüyoruz. Çok daha basit pozisyonlarda rakiplerimiz penaltı kazanırken o düdükler bize çalınmıyor." diye konuştu.

" Bizim bir isyanımız yok." diyen Kazancı, "Kuralların herkese eşit uygulanması isteğindeyiz. Biz bunları bahane olarak kullanıp arkasına saklanacak değiliz. Biz eşitlik istiyoruz. Ankaragücü maçında hakkaniyet duygularıyla oynayan, kamu vicdanını rahatsız eden gelişmeler bizi de rahatsız etti. Bunlar yaşanacak diye takılı kalacak halimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Beklediğimiz tek şey standart." ifadelerini kullandı.

Ligin 8. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça da değinen Kazancı, "Önemli bir müsabaka. Ölüm kalım maçı değil. Ligin başındayız. Coşkulu, tempolu bir oyunla bu maçtan zaferle ayrılacağımız kanaatindeyiz. Yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.