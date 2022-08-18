Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğleden sonra salonda yapacağı çalışma ile devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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