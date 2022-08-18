Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

18.08.2022 14:11
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğleden sonra salonda yapacağı çalışma ile devam edecek.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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