Beşiktaş GAİN Finale Yükseldi

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı.

Play-off yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji'ne 3-2'lik üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Beşiktaş, son olarak 2011-2012 yılında kazandığı lig şampiyonluğuna yeniden ulaşarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Ligde 13 maçlık galibiyet serisi

Siyah-beyazlılar, Basketbol Süper Ligi'nde sezona 13 maçlık galibiyet serisiyle giriş yaptı.

Arka arkaya aldığı galibiyetlerle ligde üst sıralardaki yerini bulan Beşiktaş GAİN, sezon boyunca 5 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Alimpijevic yönetiminde tarih yazıldı

Beşiktaş GAİN, bu sezon 8. haftada kırdığı kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu 5 maç daha geliştirerek 13 haftaya taşıdı.

Siyah-beyazlılar, 1981-1982 sezonuna ait olan 7 maçlık galibiyet rekorunu 13 hafta geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Normal sezonu ikinci sırada tamamladı

Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, sezonu ikinci sırada tamamladı.

Ligde normal sezonda 25 galibiyet alan, 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, ikili averajla lider Fenerbahçe'nin ardında kendine yer buldu.

Çeyrek finalde Galatasaray'ı yendi

Beşiktaş GAİN, normal sezonun ardından play-off çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti.

Siyah-beyazlılar, seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni geçti

Play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji ile eşleşen Beşiktaş, seriye ev sahibi avantajıyla başladı.

İlk maçta sahasında rakibini 82-79 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada yine Akatlar'da Bahçeşehir Koleji'ne bu kez 101-79 ile farklı mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan üçüncü müsabakada da 98-95 mağlup olan Beşiktaş GAİN, dördüncü karşılaşmada ise rakibini aynı salonda 73-71 yenerek final umutlarını son maça taşıdı.

Yarı finalin beşinci ve son maçında rakibini konuk ettiği mücadeleyi 80-71 kazanan Beşiktaş, üst üste ikinci sezonda da finale yükseldi.

Bahçeşehir Koleji ile 9 kez karşılaştı

Beşiktaş, bu sezon Bahçeşehir Koleji'ni oynadığı 9 karşılaşmada 7 kez mağlup etmeyi başardı.

İki ekip bu sezon Basketbol Süper Ligi normal sezonunda ve BKT Avrupa Kupası yarı finalinde 2'şer, ligde play-off yarı finalinde ise 5 kez karşılaştı.

Söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet alan ve 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası ve ligde finale çıkma başarısı gösterdi.

Finalde rakip son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko

Beşiktaş, play-off finalinde son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Normal sezonda oynanan iki maçta, ev sahibi takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı final serisinde Fenerbahçe, ev sahibi takım avantajına sahip.

Final serisine 13 Haziran Cumartesi günü başlayacak Beşiktaş, serinin ilk maçını deplasmanda yapacak.

Alimpijevic ile 5 final

Başantrenör Dusan Alimpijevic ile son iki sezonda ivme kazanan Beşiktaş, finallerde başarı gösteremedi.

Siyah-beyazlılar, Sırp çalıştırıcının önderliğinde daha önce 2 Türkiye Kupası, 1'er Basketbol Süper Ligi, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ve BKT Avrupa Kupası finali oynadı.

Beşiktaş, söz konusu finallerin 4'ünde Fenerbahçe Beko'ya, 1'inde ise Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, Sırp başantrenör yönetiminde 6. finalinde kupayı almayı hedefliyor.

Türkiye Kupası'nda üst üste iki final kaybetti

Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda son iki sezonda finale yükselse de şampiyon olamadı.

Dusan Alimpijevic yönetiminde üst üste iki sezonda finale çıkma başarısı gösteren siyah-beyazlılar, kupa için Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Beşiktaş, geçen sezonun ardından bu yıl da finalde rakibine mağlup oldu ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

Play-off finalinde üçüncü randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi play-off finalinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2016-2017 sezonunda ilk kez finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinde seriyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ligde geçen sezon da finalde kozlarını paylaşan tarafların randevusunda seriyi 4-1 önde bitiren Fenerbahçe, zafere uzanmıştı.

Ligde iki kez şampiyon oldu

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı takım, 1974-1975 ve 2011-2012 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş GAİN, finalde Fenerbahçe'yi geçerek 13 sezon sonra mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.