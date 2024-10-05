Beşiktaş Gaziantep\'e ulaştı

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.
Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlı takım, mücadele öncesinde özel uçakla geldiği Gaziantep Havalimanında güvenlik ve sağlık gerekçesiyle uçaktan iner inmez takım otobüsüne alındı. Takımın kararıyla havaalanına taraftarlar da gelmedi.
Havalimanından ayrılan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra konaklayacakları otele geçti.
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