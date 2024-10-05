Beşiktaş Gaziantep'e ulaştı - Son Dakika
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Beşiktaş Gaziantep'e ulaştı

Beşiktaş Gaziantep\'e ulaştı

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için özel uçakla Gaziantep'e geldi, güvenlik nedeniyle taraftar yok.

05.10.2024 21:00
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Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.

Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlı takım, mücadele öncesinde özel uçakla geldiği Gaziantep Havalimanında güvenlik ve sağlık gerekçesiyle uçaktan iner inmez takım otobüsüne alındı. Takımın kararıyla havaalanına taraftarlar da gelmedi.

Havalimanından ayrılan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra konaklayacakları otele geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Gaziantep'e ulaştı - Son Dakika

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