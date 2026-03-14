Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne Konuk Oluyor - Son Dakika
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne Konuk Oluyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği\'ne Konuk Oluyor
14.03.2026 11:12
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile 96. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği ile 96. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ligde 96. randevu

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar ise 10 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kartal attığı 154 gole karşılık kalesinde 66 gol gördü.

Deplasmanda 10 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 12 deplasman müsabakasında 2 kez yenilirken son 10 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Ligde en son 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe'ye deplasmanda 3-0 kaybeden siyah-beyazlı takım, o günden itibaren oynadığ10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı. Bu süreçte; Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Kartal, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi 2 oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. Adale yırtığı bulunan El Bilal Toure ile tendonunda yırtık tespit edilen Emirhan Topçu, sakatlıklarını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Fakat bu oyuncuların Ankara ekibi karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ile Emirhan Topçu kart sınırında bulunan oyuncular. Salih Uçan, Gençlerbirliği'ne karşı yarınki maçta kart görmesi durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Yasin Kol yönetecek

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne Konuk Oluyor - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:44:34. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne Konuk Oluyor - Son Dakika
