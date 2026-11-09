Beşiktaş, Gençlerbirliği\'ni 3-0 yenerek 4. sıradaki yerini korudu

SON iki maçında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve karşılaşmalardan 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek derin bir nefes aldı.

Hem Avrupa hem de lig maçlarına çok iyi bir oyun oynayarak başlayan Beşiktaş, iç sahada başarılı olurken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla hayal kırıklığı yaratmaya başlamıştı. Özellikle, Kasımpaşa ve Celtic karşısında, maçın son bölümlerinde rakiplerine teslim olan ve önde olmasına rağmen bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan siyah beyazlılar, camiasını da endişeye sürüklemeye başlayan bir sürece girmek üzereydi. Üstelik, Vincenzo Italiano'nun son iki maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinin, oyuna ve skora olumsuz yansıması da tartışmaların odağında yer alıyordu.

Böyle bir ortamda çıkılan karşılaşmada, Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0'lık net galibiyet hem Vincenzo Italiano'ya hem futbolculara hem de yönetime derin bir nefes aldırdı. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada 3 puan alan siyah-beyazlılar, yarıştan kopmamak adına önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti ve 4'üncü sıradaki yerini korudu. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşünde Konyaspor deplasmanında, bir hafta sonrasında ise iç sahada Galatasaray ile oynayacak.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş bu sezon iç sahada çok başarılı bir dönem geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda sadece bir beraberlik alırken, 10 maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada 6 maçta, 6 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 17 gol atan siyah beyazlılar, kalesinde 3 gol gördü. Avrupa Ligi'nde ise iç sahada 5 maça çıkan Kara Kartallar; 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 11 gol atıp, 3 gol yedi. Beşiktaş genel iç saha performansında 11 maçta 28 gol atıp, kalesinde ise 6 gol gördü.