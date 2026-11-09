Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 4. sıradaki yerini korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 4. sıradaki yerini korudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Gençlerbirliği\'ni 3-0 yenerek 4. sıradaki yerini korudu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Beşiktaş, öne geçtiği son iki maçta skoru koruyamadığı için puan kayıplarının ardından Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi; puanı 22 oldu ve 4. sıradaki yeri değişmedi. Süper Lig'de iç sahada çıktığı 6 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, milli ara dönüşünde Konyaspor deplasmanına gidecek.

SON iki maçında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve karşılaşmalardan 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek derin bir nefes aldı.

Hem Avrupa hem de lig maçlarına çok iyi bir oyun oynayarak başlayan Beşiktaş, iç sahada başarılı olurken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla hayal kırıklığı yaratmaya başlamıştı. Özellikle, Kasımpaşa ve Celtic karşısında, maçın son bölümlerinde rakiplerine teslim olan ve önde olmasına rağmen bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan siyah beyazlılar, camiasını da endişeye sürüklemeye başlayan bir sürece girmek üzereydi. Üstelik, Vincenzo Italiano'nun son iki maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinin, oyuna ve skora olumsuz yansıması da tartışmaların odağında yer alıyordu.

Böyle bir ortamda çıkılan karşılaşmada, Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0'lık net galibiyet hem Vincenzo Italiano'ya hem futbolculara hem de yönetime derin bir nefes aldırdı. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada 3 puan alan siyah-beyazlılar, yarıştan kopmamak adına önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti ve 4'üncü sıradaki yerini korudu. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşünde Konyaspor deplasmanında, bir hafta sonrasında ise iç sahada Galatasaray ile oynayacak.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş bu sezon iç sahada çok başarılı bir dönem geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda sadece bir beraberlik alırken, 10 maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada 6 maçta, 6 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 17 gol atan siyah beyazlılar, kalesinde 3 gol gördü. Avrupa Ligi'nde ise iç sahada 5 maça çıkan Kara Kartallar; 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 11 gol atıp, 3 gol yedi. Beşiktaş genel iç saha performansında 11 maçta 28 gol atıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kaynak: DHA
GençlerbirliğiKonyasporBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:50:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 4. sıradaki yerini korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android